Кирикова Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Кириков Андрей Игнатьевич?
Телеши, Гомельский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Кириков Андрей Игнатьевич?
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Кириков Андрей Игнатьевич?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1957
Гомель, Гомельская область