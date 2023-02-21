Кирикова Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирикова Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Кириков Макар Андреевич

Отец ребёнка: Кириков Андрей Игнатьевич?

Телеши, Гомельский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Кириков Максим Андреевич

Отец ребёнка: Кириков Андрей Игнатьевич?

Малиновка Телешовская, Гомельский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Кириков Игнат Андреевич

Отец ребёнка: Кириков Андрей Игнатьевич?

Малиновка Телешовская, Гомельский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириков Андрей Игнатьевич?

Смерть
1957
Гомель, Гомельская область
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