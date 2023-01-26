деревня Рудня Телешовская, Гомельский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Рудня Телешовская

Гомельский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Гомельский уезд, Телешевская волость
198. Рудня Телешевская, деревня бывшая владельческая, при ррч., Ивольке и Узе, дворов 100, жителей 660

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Телешевская волость
2Дер. Рудня-Телешовскаяпроселочнойр. УзеРудне-Толешовскому сел. общ. 182589569Телешевск. пр. 16030

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Гомельский район, Тереничский сельсовет
д. Рудня Телешовская151

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