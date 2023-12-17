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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
194. Телеши, село бывшее владельческое, при речке Узе, дворов 156, жителей 746, волостное правление (уездный город в 32 верстах), церковь православная, школа, больница, в Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Телеши35115378491679434542068551125
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
1Село Телеши, в нем Телешевское вол. пр. проселочнойр. УзеТелешовск. с. о. 25796814Телешевск. пр. 16030
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Телеши547
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Телеши311