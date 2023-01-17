Кириков Макар Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКириков Макар Андреевич

Кириков Макар Андреевич

avatar

Место рождения

Телеши, Гомельский район, Гомельская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

07.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Кириков Андрей Игнатьевич?

Мать: Кирикова Марина

Телеши, Гомельский район, Гомельская область
Бракосочетание
13.12.1929

Жена: Струбчикова Матрена Степановна

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Кириков Михаил Макарович

Мать ребёнка: Струбчикова Матрена Степановна

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
23.09.1933

Сын: Кириков Николай Макарович

Мать ребёнка: Струбчикова Матрена Степановна

Гомель, Гомельская область
Смерть
07.03.1944
Коротковичи, Жлобинский район, Гомельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close