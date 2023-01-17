Кириков Макар Андреевич
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти07.03.1944
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Кириков Андрей Игнатьевич?
Мать: Кирикова Марина
Бракосочетание
13.12.1929
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Струбчикова Матрена Степановна
Рождение ребёнка
23.09.1933
Сын: Кириков Николай Макарович
Мать ребёнка: Струбчикова Матрена Степановна
Смерть
07.03.1944
Коротковичи, Жлобинский район, Гомельская область