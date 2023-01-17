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Макушева Екатерина

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Место рождения

Сомино, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Сомино, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.11.1929

Дочь: Чугунова Зинаида Александровна

Отец ребёнка: Макушев Александр

Рождение ребёнка
27.12.1930

Дочь: Морозова Мария Александровна

Отец ребёнка: Макушев Александр

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.02.1932

Дочь: Петрова Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Макушев Александр

Олешница, Соминская волость, Устюженский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бойцова Александра Александровна

Отец ребёнка: Макушев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макушев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Макушев Александр

Смерть
1984
Оксюково, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
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