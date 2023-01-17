Макушева Екатерина
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1929
Дочь: Чугунова Зинаида Александровна
Отец ребёнка: Макушев Александр
Рождение ребёнка
27.12.1930
Дочь: Морозова Мария Александровна
Отец ребёнка: Макушев Александр
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.02.1932
Дочь: Петрова Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Макушев Александр
Олешница, Соминская волость, Устюженский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бойцова Александра Александровна
Отец ребёнка: Макушев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макушев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Макушев Александр
Смерть
1984
Оксюково, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область