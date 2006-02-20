Чугунова (Макушева) Зинаида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугунова (Макушева) Зинаида Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1929

Дата смерти

20.02.2006

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1929

Отец: Макушев Александр

Мать: Макушева Екатерина

Рождение ребёнка
17.08.1952

Сын: Чугунов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Чугунов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
28.01.1954

Сын: Чугунов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Чугунов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
28.03.1955

Дочь: Володина Галина Николаевна

Отец ребёнка: Чугунов Николай Григорьевич

д. Бочка, Вологодская обл.
Смерть
20.02.2006
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