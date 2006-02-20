Чугунова (Макушева) Зинаида Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1929
Дата смерти20.02.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.11.1929
Отец: Макушев Александр
Мать: Макушева Екатерина
Рождение ребёнка
17.08.1952
Сын: Чугунов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Чугунов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
28.01.1954
Сын: Чугунов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Чугунов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
28.03.1955
Дочь: Володина Галина Николаевна
Отец ребёнка: Чугунов Николай Григорьевич
д. Бочка, Вологодская обл.
Смерть
20.02.2006