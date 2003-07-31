Бойцова (Макушева) Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти31.07.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Макушев Александр
Мать: Макушева Екатерина
Рождение ребёнка
19.11.1950
Дочь: Лакеева Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Бойцов Николай
Рождение ребёнка
22.03.1954
Дочь: Тимошнева Галина Николаевна
Отец ребёнка: Бойцов Николай
Рождение ребёнка
08.04.1958
Сын: Бойцов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Бойцов Николай
ст. Старое Огарево
Рождение ребёнка
08.08.1962
Сын: Бойцов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Бойцов Николай
ст. Старое Огарево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Бойцов Николай
Смерть
31.07.2003
Сазоново, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область