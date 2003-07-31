Бойцова (Макушева) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойцова (Макушева) Александра Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

31.07.2003

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макушев Александр

Мать: Макушева Екатерина

Рождение ребёнка
19.11.1950

Дочь: Лакеева Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Бойцов Николай

Рождение ребёнка
22.03.1954

Дочь: Тимошнева Галина Николаевна

Отец ребёнка: Бойцов Николай

Рождение ребёнка
08.04.1958

Сын: Бойцов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Бойцов Николай

ст. Старое Огарево
Рождение ребёнка
08.08.1962

Сын: Бойцов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Бойцов Николай

ст. Старое Огарево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Бойцов Николай

Смерть
31.07.2003
Сазоново, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
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