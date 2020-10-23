Бойцов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойцов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1950

Дочь: Лакеева Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Бойцова Александра Александровна

Рождение ребёнка
22.03.1954

Дочь: Тимошнева Галина Николаевна

Мать ребёнка: Бойцова Александра Александровна

Рождение ребёнка
08.04.1958

Сын: Бойцов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Бойцова Александра Александровна

ст. Старое Огарево
Рождение ребёнка
08.08.1962

Сын: Бойцов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Бойцова Александра Александровна

ст. Старое Огарево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Бойцова Александра Александровна

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