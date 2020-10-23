Бойцов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1950
Дочь: Лакеева Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Бойцова Александра Александровна
Рождение ребёнка
22.03.1954
Дочь: Тимошнева Галина Николаевна
Мать ребёнка: Бойцова Александра Александровна
Рождение ребёнка
08.04.1958
Сын: Бойцов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Бойцова Александра Александровна
ст. Старое Огарево
Рождение ребёнка
08.08.1962
Сын: Бойцов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Бойцова Александра Александровна
ст. Старое Огарево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Бойцова Александра Александровна