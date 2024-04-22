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Мерзликина Евдокия Наумовна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Мерзликин Наум Иванович

Мать: Мерзликина Степанида Митрофановна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1853

Муж: Бадулин Никита Потапович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №22, метрическая книга за 1853 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Филипп Иванов Бадулин и Давид... Показать все
Смерть
Неизвестно
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