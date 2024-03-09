Мерзликина Степанида Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерзликина Степанида Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1823

Муж: Мерзликин Наум Иванович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №16, метрическая книга за 1823 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Смерть: запись о смерти №32, метрическая книга з... Показать все
Рождение ребёнка
?.08.1826

Дочь: Мерзликина Фекла Наумовна

Отец ребёнка: Мерзликин Наум Иванович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Мерзликина Евдокия Наумовна

Отец ребёнка: Мерзликин Наум Иванович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Мерзликина Акулина Наумовна

Отец ребёнка: Мерзликин Наум Иванович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Мерзликина Агриппина Наумовна

Отец ребёнка: Мерзликин Наум Иванович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Мерзликина Анисья Наумовна

Отец ребёнка: Мерзликин Наум Иванович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Мерзликина Акулина Наумовна

Отец ребёнка: Мерзликин Наум Иванович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Мерзликин Степан Наумович

Отец ребёнка: Мерзликин Наум Иванович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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