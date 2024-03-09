Мерзликина Степанида Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1823
Брак: запись о браке №16, метрическая книга за 1823 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Смерть: запись о смерти №32, метрическая книга з... Показать все
Рождение ребёнка
?.08.1826
Дочь: Мерзликина Фекла Наумовна
Отец ребёнка: Мерзликин Наум Иванович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Мерзликина Евдокия Наумовна
Отец ребёнка: Мерзликин Наум Иванович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Мерзликина Акулина Наумовна
Отец ребёнка: Мерзликин Наум Иванович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Мерзликина Агриппина Наумовна
Отец ребёнка: Мерзликин Наум Иванович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Мерзликина Анисья Наумовна
Отец ребёнка: Мерзликин Наум Иванович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Мерзликина Акулина Наумовна
Отец ребёнка: Мерзликин Наум Иванович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Мерзликин Степан Наумович
Отец ребёнка: Мерзликин Наум Иванович
Смерть
Неизвестно