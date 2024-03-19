Бадулин Никита Потапович
Место рождения
Дата рождения30.03.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1833
Отец: Бадулин Потап Иванович
Крещение
30.03.1833
Бракосочетание
1853
Брак: запись о браке №22, метрическая книга за 1853 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Филипп Иванов Бадулин и Давид... Показать все
Бракосочетание
24.10.1860
Жена: Бадулина Дарья Ефремовна
Смерть
Неизвестно