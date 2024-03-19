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Бадулин Никита Потапович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

30.03.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1833

Отец: Бадулин Потап Иванович

Мать: Бадулина Евдокия Андреевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Крещение
30.03.1833
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1853

Жена: Мерзликина Евдокия Наумовна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №22, метрическая книга за 1853 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Филипп Иванов Бадулин и Давид... Показать все
Бракосочетание
24.10.1860

Жена: Бадулина Дарья Ефремовна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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