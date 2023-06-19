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Малыгина (-) Катерина Григорьева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Малыгин Тихон Яковлевич

Отец ребёнка: Малыгин Яков Антипов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Елизавета Яковлевна

Отец ребёнка: Малыгин Яков Антипов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Малыгин Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Малыгин Яков Антипов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Малыгина Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Малыгин Яков Антипов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Малыгин Ефим Яковлевич

Отец ребёнка: Малыгин Яков Антипов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Яков Антипов

Смерть
Неизвестно