Малыгина (-) Катерина Григорьева
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Малыгин Яков Антипов
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Елизавета Яковлевна
Отец ребёнка: Малыгин Яков Антипов
Рождение ребёнка
1784
Сын: Малыгин Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Малыгин Яков Антипов
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Малыгина Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Малыгин Яков Антипов
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Малыгин Яков Антипов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малыгин Яков Антипов
Смерть
Неизвестно