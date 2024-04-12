Малыгин Алексей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалыгин Алексей Яковлевич

Малыгин Алексей Яковлевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Малыгин Яков Антипов

Мать: Малыгина Катерина Григорьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Малыгин Дмитрий Алексеев

Мать ребёнка: Малыгина Марья Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Малыгин Николай Алексеев

Мать ребёнка: Малыгина Марья Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Малыгин Григорий Алексеев

Мать ребёнка: Малыгина Марья Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Некрасова Елена Алексеева

Мать ребёнка: Малыгина Марья Семеновна

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малыгина Марья Семеновна

Смерть
1843
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close