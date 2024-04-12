Малыгин Алексей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Малыгин Яков Антипов
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Малыгина Марья Семеновна
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Малыгина Марья Семеновна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Малыгин Григорий Алексеев
Мать ребёнка: Малыгина Марья Семеновна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Некрасова Елена Алексеева
Мать ребёнка: Малыгина Марья Семеновна
Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малыгина Марья Семеновна
Смерть
1843