(Иорданская) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Иорданская) Людмила

(Иорданская) Людмила

Место рождения

Тобыл, Костанайский район, Костанайская область

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Иорданский Василий

Мать: Иорданская (Антонова) Евдокия Ивановна

Тобыл, Костанайский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рожков Семён Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рожков Семён Александрович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.