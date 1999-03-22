Рожков Семён Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРожков Семён Александрович

Рожков Семён Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1923

Дата смерти

22.03.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1887 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1923

Отец: не указан

Мать: Устинья Панкратовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Иорданская) Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Иорданская) Людмила

Смерть
22.03.1999

Мы используем куки для улучшения работы сайта.