Рожков Семён Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1923
Дата смерти22.03.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1923
Отец: не указан
Мать: Устинья Панкратовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Иорданская) Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Иорданская) Людмила
Смерть
22.03.1999