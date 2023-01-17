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Соколов Николай Дмитриевич

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Место рождения

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Соколов Дмитрий Николаевич

Мать: не указана

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Крещение
1880 ст.
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Воскресенский собор г. Бежецка
Рождение ребёнка
15.03.1906 ст.

Сын: Соколов Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Спастер, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.06.1908 ст.

Дочь: Паржецкая Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Аткачева Феодосия Яковлевна

Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.08.1910 ст.

Сын: Соколов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Аткачева Феодосия Яковлевна

Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1919

Сын: Соколов Лев Николаевич

Мать ребёнка: Аткачева Феодосия Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Соколова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Аткачева Феодосия Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Паржецкая Тамара

Мать ребёнка: Паржецкая Антонина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аткачева Феодосия Яковлевна

Смерть
1944
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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