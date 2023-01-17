Соколов Николай Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Соколов Дмитрий Николаевич
Мать: не указана
Крещение
1880 ст.
Воскресенский собор г. Бежецка
Рождение ребёнка
15.03.1906 ст.
Сын: Соколов Александр Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Спастер, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.06.1908 ст.
Дочь: Паржецкая Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Аткачева Феодосия Яковлевна
Рождение ребёнка
11.08.1910 ст.
Сын: Соколов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Аткачева Феодосия Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1919
Мать ребёнка: Аткачева Феодосия Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Соколова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Аткачева Феодосия Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Паржецкая Тамара
Мать ребёнка: Паржецкая Антонина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1944
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область