Аткачева Феодосия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиОколо 1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Крестьянка д. Борщова, Сокольницкой волости, Невельского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.06.1908 ст.
Дочь: Паржецкая (Соколова) Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Соколов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.08.1910 ст.
Сын: Соколов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Соколов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1919
Отец ребёнка: Соколов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Соколова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Соколов Николай Дмитриевич
Смерть
Около 1930