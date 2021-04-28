Аткачева Феодосия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аткачева Феодосия Яковлевна

Место рождения

Спастер, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Около 1930

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Спастер, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Крестьянка д. Борщова, Сокольницкой волости, Невельского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
08.06.1908 ст.

Дочь: Паржецкая (Соколова) Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Соколов Николай Дмитриевич

Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.08.1910 ст.

Сын: Соколов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Соколов Николай Дмитриевич

Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1919

Сын: Соколов Лев Николаевич

Отец ребёнка: Соколов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Соколова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Соколов Николай Дмитриевич

Смерть
Около 1930

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