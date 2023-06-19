Колпашникова (Колпашникова) Татьяна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения12.01.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1831
Бракосочетание
20.01.1852
Рождение ребёнка
18.10.1852
Сын: Колпашников Дмитрий Васильев
Отец ребёнка: Колпашников Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
03.09.1855
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Колпашников Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
02.01.1857
Сын: Колпашников Василий Васильев
Отец ребёнка: Колпашников Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
29.04.1858
Дочь: Колпашникова Ирина Васильев
Отец ребёнка: Колпашников Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Некрасова Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Колпашников Василий Григорьевич
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно