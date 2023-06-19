Колпашникова (Колпашникова) Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпашникова (Колпашникова) Татьяна Сергеевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

12.01.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1831

Отец: Колпашников Сергей Сафронов

Мать: Колпашникова Наталья Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
20.01.1852

Муж: Колпашников Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
18.10.1852

Сын: Колпашников Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Колпашников Василий Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.09.1855

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Колпашников Василий Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.01.1857

Сын: Колпашников Василий Васильев

Отец ребёнка: Колпашников Василий Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.04.1858

Дочь: Колпашникова Ирина Васильев

Отец ребёнка: Колпашников Василий Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Некрасова Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Колпашников Василий Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно