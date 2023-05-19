Колпашникова (-) Наталья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпашникова (-) Наталья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1826

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Колпашников Сергей Сафронов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.01.1831

Дочь: Колпашникова Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Колпашников Сергей Сафронов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.01.1834

Дочь: Аксинья Сергеевна

Отец ребёнка: Колпашников Сергей Сафронов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колпашников Сергей Сафронов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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