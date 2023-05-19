Колпашникова (-) Наталья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.12.1826
Дочь: Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Колпашников Сергей Сафронов
Рождение ребёнка
12.01.1831
Дочь: Колпашникова Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Колпашников Сергей Сафронов
Рождение ребёнка
10.01.1834
Дочь: Аксинья Сергеевна
Отец ребёнка: Колпашников Сергей Сафронов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно