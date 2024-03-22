Некрасова (Колпашникова) Татьяна Васильева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
23.01.1885
Рождение ребёнка
03.08.1887
Сын: Некрасов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Некрасов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
14.06.1889
Дочь: Серафима Николаевна
Отец ребёнка: Некрасов Николай Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно