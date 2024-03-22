Некрасова (Колпашникова) Татьяна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасова (Колпашникова) Татьяна Васильева

Некрасова (Колпашникова) Татьяна Васильева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колпашников Василий Григорьевич

Мать: Колпашникова Татьяна Сергеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
23.01.1885

Муж: Некрасов Николай Андреевич

Рождение ребёнка
03.08.1887

Сын: Некрасов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Некрасов Николай Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.06.1889

Дочь: Серафима Николаевна

Отец ребёнка: Некрасов Николай Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close