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Смородина Елизавета Борисовна

Место рождения

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.11.1880 ст.

Дочь: Гультяева Фёкла Ермолаевна

Отец ребёнка: Смородин Ермолай Иванович

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1883 ст.

Дочь: Смородина Ирина Ермолаевна

Отец ребёнка: Смородин Ермолай Иванович

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1886 ст.

Дочь: Дмитроченко Екатерина Ермолаевна

Отец ребёнка: Смородин Ермолай Иванович

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1892 ст.

Сын: Смородин Ефим Ермолаевич

Отец ребёнка: Смородин Ермолай Иванович

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1895 ст.

Сын: Смородин Сергей Ермолаевич

Отец ребёнка: Смородин Ермолай Иванович

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
09.03.1898 ст.

Дочь: Смородина Анастасия Ермолаевна

Отец ребёнка: Смородин Ермолай Иванович

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смородин Ермолай Иванович

Смерть
Неизвестно
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