Смородина Елизавета Борисовна
Место рожденияНаумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.11.1880 ст.
Дочь: Гультяева Фёкла Ермолаевна
Отец ребёнка: Смородин Ермолай Иванович
Рождение ребёнка
23.09.1883 ст.
Дочь: Смородина Ирина Ермолаевна
Отец ребёнка: Смородин Ермолай Иванович
Рождение ребёнка
22.11.1886 ст.
Дочь: Дмитроченко Екатерина Ермолаевна
Отец ребёнка: Смородин Ермолай Иванович
Рождение ребёнка
14.10.1892 ст.
Отец ребёнка: Смородин Ермолай Иванович
Рождение ребёнка
25.09.1895 ст.
Сын: Смородин Сергей Ермолаевич
Отец ребёнка: Смородин Ермолай Иванович
Рождение ребёнка
09.03.1898 ст.
Дочь: Смородина Анастасия Ермолаевна
Отец ребёнка: Смородин Ермолай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно