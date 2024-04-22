Гультяева (Смородина) Фёкла Ермолаевна
Место рождения
Дата рождения15.11.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1880 ст.
Бракосочетание
20.07.1898 ст.
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1899 ст.
Сын: Гультяев Ананий Ефремович
Отец ребёнка: Гультяев Ефрем Матвеевич
Рождение ребёнка
12.10.1901 ст.
Дочь: Гультяева Прасковья Ефремовна
Отец ребёнка: Гультяев Ефрем Матвеевич
Рождение ребёнка
19.04.1904 ст.
Дочь: Гультяева Александра Ефремовна
Отец ребёнка: Гультяев Ефрем Матвеевич
Рождение ребёнка
15.05.1911 ст.
Дочь: Гультяева Ефросинья Ефремовна
Отец ребёнка: Гультяев Ефрем Матвеевич
Рождение ребёнка
15.02.1914 ст.
Сын: Гультяев Никифор Ефремович
Отец ребёнка: Гультяев Ефрем Матвеевич
Смерть
Неизвестно