Гультяева (Смородина) Фёкла Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гультяева (Смородина) Фёкла Ермолаевна

Место рождения

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

15.11.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1880 ст.

Отец: Смородин Ермолай Иванович

Мать: Смородина Елизавета Борисовна

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
20.07.1898 ст.

Муж: Гультяев Ефрем Матвеевич

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1899 ст.

Сын: Гультяев Ананий Ефремович

Отец ребёнка: Гультяев Ефрем Матвеевич

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.10.1901 ст.

Дочь: Гультяева Прасковья Ефремовна

Отец ребёнка: Гультяев Ефрем Матвеевич

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.04.1904 ст.

Дочь: Гультяева Александра Ефремовна

Отец ребёнка: Гультяев Ефрем Матвеевич

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.05.1911 ст.

Дочь: Гультяева Ефросинья Ефремовна

Отец ребёнка: Гультяев Ефрем Матвеевич

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.02.1914 ст.

Сын: Гультяев Никифор Ефремович

Отец ребёнка: Гультяев Ефрем Матвеевич

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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