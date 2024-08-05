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Гультяев Ефрем Матвеевич

Место рождения

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Гультяев Матвей Иродионович

Мать: Гультяева Ирина Григорьевна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
20.07.1898 ст.

Жена: Гультяева (Смородина) Фёкла Ермолаевна

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1899 ст.

Сын: Гультяев Ананий Ефремович

Мать ребёнка: Гультяева (Смородина) Фёкла Ермолаевна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.10.1901 ст.

Дочь: Гультяева Прасковья Ефремовна

Мать ребёнка: Гультяева (Смородина) Фёкла Ермолаевна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.04.1904 ст.

Дочь: Гультяева Александра Ефремовна

Мать ребёнка: Гультяева (Смородина) Фёкла Ермолаевна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.05.1911 ст.

Дочь: Гультяева Ефросинья Ефремовна

Мать ребёнка: Гультяева (Смородина) Фёкла Ермолаевна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.02.1914 ст.

Сын: Гультяев Никифор Ефремович

Мать ребёнка: Гультяева (Смородина) Фёкла Ермолаевна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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