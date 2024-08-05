Гультяев Ефрем Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
20.07.1898 ст.
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1899 ст.
Сын: Гультяев Ананий Ефремович
Мать ребёнка: Гультяева (Смородина) Фёкла Ермолаевна
Рождение ребёнка
12.10.1901 ст.
Дочь: Гультяева Прасковья Ефремовна
Мать ребёнка: Гультяева (Смородина) Фёкла Ермолаевна
Рождение ребёнка
19.04.1904 ст.
Дочь: Гультяева Александра Ефремовна
Мать ребёнка: Гультяева (Смородина) Фёкла Ермолаевна
Рождение ребёнка
15.05.1911 ст.
Дочь: Гультяева Ефросинья Ефремовна
Мать ребёнка: Гультяева (Смородина) Фёкла Ермолаевна
Рождение ребёнка
15.02.1914 ст.
Сын: Гультяев Никифор Ефремович
Мать ребёнка: Гультяева (Смородина) Фёкла Ермолаевна
Смерть
Неизвестно