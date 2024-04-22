Дмитроченко (Смородина) Екатерина Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитроченко (Смородина) Екатерина Ермолаевна

Место рождения

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

22.11.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1886 ст.

Отец: Смородин Ермолай Иванович

Мать: Смородина Елизавета Борисовна

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
15.04.1912 ст.

Сын: Дмитроченко Иван Ануфриевич

Отец ребёнка: Дмитроченко Ануфрий Борисович

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.05.1914 ст.

Дочь: Дмитроченко Матрёна Ануфриевна

Отец ребёнка: Дмитроченко Ануфрий Борисович

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитроченко Ануфрий Борисович

Смерть
Неизвестно
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