Дмитроченко (Смородина) Екатерина Ермолаевна
Место рождения
Дата рождения22.11.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1886 ст.
Рождение ребёнка
15.04.1912 ст.
Сын: Дмитроченко Иван Ануфриевич
Отец ребёнка: Дмитроченко Ануфрий Борисович
Рождение ребёнка
17.05.1914 ст.
Дочь: Дмитроченко Матрёна Ануфриевна
Отец ребёнка: Дмитроченко Ануфрий Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно