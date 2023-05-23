Демешкина Клавдия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1938
Дочь: Синицына Анна Васильевна
Отец ребёнка: Демешкин Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симонова Аля Васильевна
Отец ребёнка: Демешкин Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жукова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Демешкин Василий Дмитриевич
Муромцево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно