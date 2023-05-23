Демешкина Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демешкина Клавдия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1938

Дочь: Синицына Анна Васильевна

Отец ребёнка: Демешкин Василий Дмитриевич

Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симонова Аля Васильевна

Отец ребёнка: Демешкин Василий Дмитриевич

Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жукова Галина Васильевна

Отец ребёнка: Демешкин Василий Дмитриевич

Муромцево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демешкин Василий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно