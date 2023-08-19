Демешкин Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Демешкин Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1938
Дочь: Синицына Анна Васильевна
Мать ребёнка: Демешкина Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симонова Аля Васильевна
Мать ребёнка: Демешкина Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жукова Галина Васильевна
Мать ребёнка: Демешкина Клавдия Васильевна
Муромцево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно