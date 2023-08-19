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Демешкин Василий Дмитриевич

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Место рождения

Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Демешкин Дмитрий

Мать: не указана

Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
20.07.1938

Дочь: Синицына Анна Васильевна

Мать ребёнка: Демешкина Клавдия Васильевна

Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симонова Аля Васильевна

Мать ребёнка: Демешкина Клавдия Васильевна

Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жукова Галина Васильевна

Мать ребёнка: Демешкина Клавдия Васильевна

Муромцево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демешкина Клавдия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
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