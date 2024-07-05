Марачковский Антон Федорович 1898 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМарачковский Антон Федорович

Марачковский Антон Федорович

avatar

Место рождения

Морочково, Россонский район, Витебская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Марачковский Фёдор

Мать: Марачковская Ольга

Морочково, Россонский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марачковская Стефания

Рождение ребёнка
1919

Сын: Марачковский Николай Антонович

Мать ребёнка: Марачковская Стефания

Морочково, Россонский район, Витебская область
Рождение ребёнка
26.12.1923

Дочь: Шестакова (Марачковская) Екатерина Антоновна

Мать ребёнка: Марачковская Стефания

Семеново, Стрижинская волость, Дриссенский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.