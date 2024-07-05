Марачковский Антон Федорович
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Марачковский Фёдор
Мать: Марачковская Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марачковская Стефания
Рождение ребёнка
1919
Сын: Марачковский Николай Антонович
Мать ребёнка: Марачковская Стефания
Рождение ребёнка
26.12.1923
Дочь: Шестакова (Марачковская) Екатерина Антоновна
Мать ребёнка: Марачковская Стефания
Семеново, Стрижинская волость, Дриссенский уезд
Смерть
Неизвестно