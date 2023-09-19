(Марачковская) Стефания
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1919
Сын: Марачковский Николай Антонович
Отец ребёнка: Марачковский Антон Федорович
Морочково, Россонский район, Витебская область
Рождение ребёнка
26.12.1923
Дочь: Екатерина Антоновна
Отец ребёнка: Марачковский Антон Федорович
Семеново, Стрижинская волость, Дриссенский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно