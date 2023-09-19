(Марачковская) Стефания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Марачковская) Стефания

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Марачковский Николай Антонович

Отец ребёнка: Марачковский Антон Федорович

Морочково, Россонский район, Витебская область
Рождение ребёнка
26.12.1923

Дочь: Екатерина Антоновна

Отец ребёнка: Марачковский Антон Федорович

Семеново, Стрижинская волость, Дриссенский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марачковский Антон Федорович

Смерть
Неизвестно
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