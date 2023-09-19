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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
Сын: Марачковский Антон Федорович
Отец ребёнка: Марачковский Фёдор
Морочково, Россонский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марачковский ?
Отец ребёнка: Марачковский Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Марачковский Фёдор