? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Марачковский Антон Федорович

Отец ребёнка: Марачковский Фёдор

Морочково, Россонский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марачковский ?

Отец ребёнка: Марачковский Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Марачковский Фёдор

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close