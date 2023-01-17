Зарудний Павел Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗарудний Павел Алексеевич

Зарудний Павел Алексеевич

avatar

Место рождения

Зугрэс

Дата рождения

28.03.1984

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1984

Отец: Зарудний Алексей Ильич

Мать: Зарудняя Ирина Анатольевна

Место жительства
С 1984
Бракосочетание
Между 2000 и 2007

Жена: Зарудняя Марина Анатольевна

Рождение ребёнка
21.04.2007

Дочь: Зарудняя Юлия Павловна

Мать ребёнка: Зарудняя Марина Анатольевна

Место жительства
С 2007
Рождение ребёнка
17.12.2008

Дочь: Зарудняя Наталья Павловна

Мать ребёнка: Зарудняя Марина Анатольевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close