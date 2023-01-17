Зарудний Павел Алексеевич
Место рождения
Дата рождения28.03.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1984
Отец: Зарудний Алексей Ильич
Место жительства
С 1984
Бракосочетание
Между 2000 и 2007
Рождение ребёнка
21.04.2007
Дочь: Зарудняя Юлия Павловна
Мать ребёнка: Зарудняя Марина Анатольевна
Место жительства
С 2007
Рождение ребёнка
17.12.2008
Дочь: Зарудняя Наталья Павловна
Мать ребёнка: Зарудняя Марина Анатольевна