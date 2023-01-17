Зарудний Алексей Ильич
Место рождения
Дата рождения31.03.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1952
Бракосочетание
Между 1975 и 1979
Рождение ребёнка
02.11.1979
Сын: Зарудний Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Зарудняя Ирина Анатольевна
Рождение ребёнка
28.03.1984
Сын: Зарудний Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Зарудняя Ирина Анатольевна