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Зарудний Алексей Ильич

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Место рождения

Шахтёрск

Дата рождения

31.03.1952

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1952
Бракосочетание
Между 1975 и 1979

Жена: Зарудняя Ирина Анатольевна

Рождение ребёнка
02.11.1979

Сын: Зарудний Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Зарудняя Ирина Анатольевна

Рождение ребёнка
28.03.1984

Сын: Зарудний Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Зарудняя Ирина Анатольевна

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