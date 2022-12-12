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Зарудний Дмитрий Алексеевич

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Место рождения

Шахтёрск

Дата рождения

02.11.1979

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1979

Отец: Зарудний Алексей Ильич

Мать: Зарудняя Ирина Анатольевна

Место жительства
С 1979
Бракосочетание
Между 1998 и 2008

Жена: Зарудняя Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
16.07.2008

Сын: Зарудний Владислав Дмитриевич

Мать ребёнка: Зарудняя Татьяна Владимировна

Место жительства
С 2008
Рождение ребёнка
08.04.2012

Дочь: Зарудняя Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Зарудняя Татьяна Владимировна

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