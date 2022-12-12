Зарудний Дмитрий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения02.11.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1979
Отец: Зарудний Алексей Ильич
Место жительства
С 1979
Бракосочетание
Между 1998 и 2008
Рождение ребёнка
16.07.2008
Сын: Зарудний Владислав Дмитриевич
Мать ребёнка: Зарудняя Татьяна Владимировна
Место жительства
С 2008
Рождение ребёнка
08.04.2012
Дочь: Зарудняя Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Зарудняя Татьяна Владимировна