Зарудняя (Кузьмина) Татьяна Владимировна
Место рождения
Дата рождения25.12.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1982
Бракосочетание
Между 1998 и 2008
Рождение ребёнка
16.07.2008
Сын: Зарудний Владислав Дмитриевич
Отец ребёнка: Зарудний Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
08.04.2012
Дочь: Зарудняя Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Зарудний Дмитрий Алексеевич