Зарудняя (Кузьмина) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарудняя (Кузьмина) Татьяна Владимировна

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Место рождения

Макеевка

Дата рождения

25.12.1982

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1982
Бракосочетание
Между 1998 и 2008

Муж: Зарудний Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
16.07.2008

Сын: Зарудний Владислав Дмитриевич

Отец ребёнка: Зарудний Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
08.04.2012

Дочь: Зарудняя Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Зарудний Дмитрий Алексеевич

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