Зарудняя (Половая) Марина Анатольевна
Место рождения
Дата рождения19.03.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1984
Бракосочетание
Между 2000 и 2007
Рождение ребёнка
21.04.2007
Дочь: Зарудняя Юлия Павловна
Отец ребёнка: Зарудний Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
17.12.2008
Дочь: Зарудняя Наталья Павловна
Отец ребёнка: Зарудний Павел Алексеевич