Зарудняя (Половая) Марина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарудняя (Половая) Марина Анатольевна

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Место рождения

Макеевка

Дата рождения

19.03.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1984 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1984
Бракосочетание
Между 2000 и 2007

Муж: Зарудний Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
21.04.2007

Дочь: Зарудняя Юлия Павловна

Отец ребёнка: Зарудний Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
17.12.2008

Дочь: Зарудняя Наталья Павловна

Отец ребёнка: Зарудний Павел Алексеевич

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