Зарудняя Наталья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗарудняя Наталья Павловна

Зарудняя Наталья Павловна

avatar

Место рождения

Макеевка

Дата рождения

17.12.2008

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.2008

Отец: Зарудний Павел Алексеевич

Мать: Зарудняя Марина Анатольевна

Место жительства
С 2008
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close