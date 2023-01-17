Чебенина Евфимия Федоровна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Чебенин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Чебенина Анна Андреевна
Отец ребёнка: Чебенин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Чебенин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Чебенина Александра Андреевна
Отец ребёнка: Чебенин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Голубева Любовь Андреевна
Отец ребёнка: Чебенин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Чебенина Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Чебенин Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно