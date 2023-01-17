Чебенина Евфимия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чебенина Евфимия Федоровна

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Место рождения

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Чебенин Павел Андреевич

Отец ребёнка: Чебенин Андрей Иванович

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Чебенина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Чебенин Андрей Иванович

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Чебенин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Чебенин Андрей Иванович

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Чебенина Александра Андреевна

Отец ребёнка: Чебенин Андрей Иванович

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Голубева Любовь Андреевна

Отец ребёнка: Чебенин Андрей Иванович

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Чебенина Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Чебенин Андрей Иванович

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чебенин Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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