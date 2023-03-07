Жидкова Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖидкова Анастасия Андреевна

Жидкова Анастасия Андреевна

avatar

Место рождения

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Жидкова Илария Александровна

Отец ребёнка: Жидков Александр Иванович

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Жидков Александр Александрович

Отец ребёнка: Жидков Александр Иванович

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жидков Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close