Жидкова Анастасия Андреевна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Жидкова Илария Александровна
Отец ребёнка: Жидков Александр Иванович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Жидков Александр Александрович
Отец ребёнка: Жидков Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно