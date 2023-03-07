Голубева (Чебенина) Любовь Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева (Чебенина) Любовь Андреевна

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Место рождения

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Чебенин Андрей Иванович

Мать: Чебенина Евфимия Федоровна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
17.10.1904 ст.

Муж: Голубев Павел Онисифорович

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Жених - вторым браком, невеста - первым.
Рождение ребёнка
18.07.1905 ст.

Дочь: Голубева Мария Павловна

Отец ребёнка: Голубев Павел Онисифорович

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.05.1907 ст.

Сын: Голубев Николай Павлович

Отец ребёнка: Голубев Павел Онисифорович

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.08.1914 ст.

Дочь: Голубева Анна Павловна

Отец ребёнка: Голубев Павел Онисифорович

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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