Голубева (Чебенина) Любовь Андреевна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
17.10.1904 ст.
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Жених - вторым браком, невеста - первым.
Рождение ребёнка
18.07.1905 ст.
Дочь: Голубева Мария Павловна
Отец ребёнка: Голубев Павел Онисифорович
Рождение ребёнка
08.05.1907 ст.
Отец ребёнка: Голубев Павел Онисифорович
Рождение ребёнка
28.08.1914 ст.
Дочь: Голубева Анна Павловна
Отец ребёнка: Голубев Павел Онисифорович
Смерть
Неизвестно