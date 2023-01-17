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Рогачёв Афанасий Иванов

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Рогачёв Иван Ильин

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Рогачёва Анисья Афанасьевна

Мать ребёнка: Рогачёва Анастасия Ефимовна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Рогачёв Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Рогачёва Анастасия Ефимовна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Фирсанова Прасковья Афанасьевна

Мать ребёнка: Рогачёва Анастасия Ефимовна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Крысина Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.05.1865 ст.

Дочь: Рогачёва Феодосия Афанасьевна

Мать ребёнка: Рогачёва Анастасия Ефимовна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Рогачёв Симеон Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.02.1871 ст.

Сын: Рогачёв Фёдор Афанасьевич

Мать ребёнка: Анастасия Иванова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
близнецы
Рождение ребёнка
01.02.1871 ст.

Сын: Рогачёв Захарий Афанасьевич

Мать ребёнка: Анастасия Иванова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
близнецы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогачёва Анастасия Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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