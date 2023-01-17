Рогачёв Афанасий Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Рогачёв Иван Ильин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Рогачёва Анисья Афанасьевна
Мать ребёнка: Рогачёва Анастасия Ефимовна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Рогачёв Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Рогачёва Анастасия Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Фирсанова Прасковья Афанасьевна
Мать ребёнка: Рогачёва Анастасия Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Крысина Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1865 ст.
Дочь: Рогачёва Феодосия Афанасьевна
Мать ребёнка: Рогачёва Анастасия Ефимовна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Рогачёв Симеон Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1871 ст.
Сын: Рогачёв Фёдор Афанасьевич
Мать ребёнка: Анастасия Иванова
близнецы
Рождение ребёнка
01.02.1871 ст.
Сын: Рогачёв Захарий Афанасьевич
Мать ребёнка: Анастасия Иванова
близнецы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно