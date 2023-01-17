Рогачёва Анастасия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Рогачёва Анисья Афанасьевна
Отец ребёнка: Рогачёв Афанасий Иванов
Рождение ребёнка
1855
Сын: Рогачёв Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Рогачёв Афанасий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Фирсанова Прасковья Афанасьевна
Отец ребёнка: Рогачёв Афанасий Иванов
Рождение ребёнка
30.05.1865 ст.
Дочь: Рогачёва Феодосия Афанасьевна
Отец ребёнка: Рогачёв Афанасий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно