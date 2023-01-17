Рогачёва Анастасия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРогачёва Анастасия Ефимовна

Рогачёва Анастасия Ефимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Рогачёва Анисья Афанасьевна

Отец ребёнка: Рогачёв Афанасий Иванов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Рогачёв Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Рогачёв Афанасий Иванов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Фирсанова Прасковья Афанасьевна

Отец ребёнка: Рогачёв Афанасий Иванов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.05.1865 ст.

Дочь: Рогачёва Феодосия Афанасьевна

Отец ребёнка: Рогачёв Афанасий Иванов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогачёв Афанасий Иванов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close