Анастасия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1871 ст.
Сын: Рогачёв Фёдор Афанасьевич
Отец ребёнка: Рогачёв Афанасий Иванов
близнецы
Рождение ребёнка
01.02.1871 ст.
Сын: Рогачёв Захарий Афанасьевич
Отец ребёнка: Рогачёв Афанасий Иванов
близнецы
Смерть
Неизвестно