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Зубков Прохор Кузьмин

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Место рождения

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

После 1829

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Зубков Козьма Иванов

Мать: Зубкова Екатерина Иванова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Стефанида Прохорова

Мать ребёнка: Зубкова Параскева Павлова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Зубков Кирилл Прохоров

Мать ребёнка: Зубкова Параскева Павлова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Татьяна Прохорова

Мать ребёнка: Зубкова Параскева Павлова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубкова Параскева Павлова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829
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