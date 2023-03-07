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Зубкова Екатерина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Зубков Лазарь Кузьмин

Отец ребёнка: Зубков Козьма Иванов

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Зубков Прохор Кузьмин

Отец ребёнка: Зубков Козьма Иванов

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Епистимия Кузьмина

Отец ребёнка: Зубков Козьма Иванов

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Зубков Семен (Симон) Кузьмин

Отец ребёнка: Зубков Козьма Иванов

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубков Козьма Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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