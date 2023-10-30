Зубков Козьма Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиПосле 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Зубков Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1790
Мать ребёнка: Зубкова Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: Зубкова Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Епистимия Кузьмина
Мать ребёнка: Зубкова Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Зубков Семен (Симон) Кузьмин
Мать ребёнка: Зубкова Екатерина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829