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Зубков Козьма Иванов

Место рождения

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

После 1829

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Зубков Иван Петров

Мать: Зубкова Параскева Прокофьева

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Зубков Лазарь Кузьмин

Мать ребёнка: Зубкова Екатерина Иванова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Зубков Прохор Кузьмин

Мать ребёнка: Зубкова Екатерина Иванова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Епистимия Кузьмина

Мать ребёнка: Зубкова Екатерина Иванова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Зубков Семен (Симон) Кузьмин

Мать ребёнка: Зубкова Екатерина Иванова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубкова Екатерина Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829
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