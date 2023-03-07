Суханова (Савельева) Акилина Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881
Дата смерти26.12.1901 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1898 ст.
Алексеевка, Кинель, Самарская область
Рождение ребёнка
17.01.1900 ст.
Дочь: Кузнецова Евгения Яковлевна
Отец ребёнка: Суханов (колотильников) Яков Никифорович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.12.1901 ст.
Причина смерти: от тифа