Суханова (Савельева) Акилина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова (Савельева) Акилина Иванова

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Место рождения

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

26.12.1901 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
25.01.1898 ст.

Муж: Суханов (колотильников) Яков Никифорович

Алексеевка, Кинель, Самарская область
Рождение ребёнка
17.01.1900 ст.

Дочь: Кузнецова Евгения Яковлевна

Отец ребёнка: Суханов (колотильников) Яков Никифорович

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
26.12.1901 ст.
Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от тифа
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