Суханов (Колотильников) Яков Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханов (Колотильников) Яков Никифорович

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Место рождения

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

19.11.1879 ст.

Дата смерти

После 1908

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1879 ст.

Отец: Суханов (колотилин) Никифор Трифанов

Мать: Суханова Устиния Иванова

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
25.01.1898 ст.

Жена: Суханова Акилина Иванова

Алексеевка, Кинель, Самарская область
Рождение ребёнка
17.01.1900 ст.

Дочь: Кузнецова Евгения Яковлевна

Мать ребёнка: Суханова Акилина Иванова

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суханова Ольга Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1908
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