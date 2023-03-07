Суханов (Колотильников) Яков Никифорович
Место рождения
Дата рождения19.11.1879 ст.
Дата смертиПосле 1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1879 ст.
Бракосочетание
25.01.1898 ст.
Жена: Суханова Акилина Иванова
Алексеевка, Кинель, Самарская область
Рождение ребёнка
17.01.1900 ст.
Дочь: Кузнецова Евгения Яковлевна
Мать ребёнка: Суханова Акилина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суханова Ольга Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1908