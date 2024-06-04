Суханов (Колотилин) Никифор Трифанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханов (Колотилин) Никифор Трифанов

Место рождения

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

14.02.1856

Дата смерти

02.02.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1856

Отец: Суханов (Колотилин) Трифон Егоров

Мать: Суханова Устиния Прокофьева

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
16.11.1877

Жена: Суханова (Агафонова) Устиния Иванова

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.04.1878

Дочь: (Суханова) Елизавета Никифоровна

Мать ребёнка: Суханова (Агафонова) Устиния Иванова

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.12.1879

Сын: Суханов (Колотильников) Яков Никифорович

Мать ребёнка: Суханова (Агафонова) Устиния Иванова

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.10.1881

Сын: Суханов Петр Никифорович

Мать ребёнка: Суханова (Агафонова) Устиния Иванова

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Суханова) Феоктилия Никифоровна

Мать ребёнка: Суханова (Агафонова) Устиния Иванова

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.03.1885

Дочь: (Суханова) Александра Никифоровна

Мать ребёнка: Суханова (Агафонова) Устиния Иванова

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Зубарева (Суханова) Вера Никифоровна

Мать ребёнка: Суханова (Агафонова) Устиния Иванова

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.12.1888

Дочь: Зубарева (Суханова) Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Суханова (Агафонова) Устиния Иванова

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.07.1890

Сын: Суханов Александр Никифорович

Мать ребёнка: Суханова (Агафонова) Устиния Иванова

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.08.1891

Дочь: (Суханова) Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: Суханова (Агафонова) Устиния Иванова

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.02.1892

Сын: Суханов Алексей Никифорович

Мать ребёнка: Суханова (Агафонова) Устиния Иванова

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.06.1894

Сын: Суханов Федор Никифорович

Мать ребёнка: Суханова (Агафонова) Устиния Иванова

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.08.1895

Дочь: (Суханова) Наталья Никифоровна

Мать ребёнка: Суханова (Агафонова) Устиния Иванова

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.11.1896

Сын: Суханов Дмитрий Никифорович

Мать ребёнка: Суханова (Агафонова) Устиния Иванова

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.05.1898

Сын: Суханов Константин Никифорович

Мать ребёнка: Суханова (Агафонова) Устиния Иванова

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.09.1903

Сын: Суханов Иоанн Никифорович

Мать ребёнка: Суханова (Агафонова) Устиния Иванова

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
02.02.1913
Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от удушья

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