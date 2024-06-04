Суханов (Колотилин) Никифор Трифанов
Место рождения
Дата рождения14.02.1856
Дата смерти02.02.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: (Суханова) Елизавета Никифоровна
Мать ребёнка: Суханова (Агафонова) Устиния Иванова
Сын: Суханов (Колотильников) Яков Никифорович
Мать ребёнка: Суханова (Агафонова) Устиния Иванова
Мать ребёнка: Суханова (Агафонова) Устиния Иванова
Дочь: (Суханова) Феоктилия Никифоровна
Мать ребёнка: Суханова (Агафонова) Устиния Иванова
Дочь: (Суханова) Александра Никифоровна
Мать ребёнка: Суханова (Агафонова) Устиния Иванова
Дочь: Зубарева (Суханова) Вера Никифоровна
Мать ребёнка: Суханова (Агафонова) Устиния Иванова
Дочь: Зубарева (Суханова) Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Суханова (Агафонова) Устиния Иванова
Сын: Суханов Александр Никифорович
Мать ребёнка: Суханова (Агафонова) Устиния Иванова
Дочь: (Суханова) Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Суханова (Агафонова) Устиния Иванова
Сын: Суханов Алексей Никифорович
Мать ребёнка: Суханова (Агафонова) Устиния Иванова
Сын: Суханов Федор Никифорович
Мать ребёнка: Суханова (Агафонова) Устиния Иванова
Дочь: (Суханова) Наталья Никифоровна
Мать ребёнка: Суханова (Агафонова) Устиния Иванова
Сын: Суханов Дмитрий Никифорович
Мать ребёнка: Суханова (Агафонова) Устиния Иванова
Сын: Суханов Константин Никифорович
Мать ребёнка: Суханова (Агафонова) Устиния Иванова
Сын: Суханов Иоанн Никифорович
Мать ребёнка: Суханова (Агафонова) Устиния Иванова