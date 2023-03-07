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Суханов Петр Никифорович

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Место рождения

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.10.1881 ст.

Дата смерти

После 1903

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1881 ст.

Отец: Суханов (колотилин) Никифор Трифанов

Мать: Суханова Устиния Иванова

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
07.01.1900 ст.

Жена: Суханова Евдокия Романова

Алексеевка, Кинель, Самарская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Суханов Константин Петров

Мать ребёнка: Суханова Евдокия Романова

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1903
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