Суханов Петр Никифорович
Место рождения
Дата рождения02.10.1881 ст.
Дата смертиПосле 1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1881 ст.
Бракосочетание
07.01.1900 ст.
Алексеевка, Кинель, Самарская область
Рождение ребёнка
1903
Сын: Суханов Константин Петров
Мать ребёнка: Суханова Евдокия Романова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1903