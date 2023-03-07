Суханова (Головина) Евдокия Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова (Головина) Евдокия Романова

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Место рождения

село Сырейка, Алексеевская волость, Самарский уезд, Самарская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

После 1900

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

село Сырейка, Алексеевская волость, Самарский уезд, Самарская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.01.1900 ст.

Муж: Суханов Петр Никифорович

Алексеевка, Кинель, Самарская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Суханов Константин Петров

Отец ребёнка: Суханов Петр Никифорович

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1900
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