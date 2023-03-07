Суханова (Головина) Евдокия Романова
Место рождениясело Сырейка, Алексеевская волость, Самарский уезд, Самарская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиПосле 1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
село Сырейка, Алексеевская волость, Самарский уезд, Самарская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.01.1900 ст.
Алексеевка, Кинель, Самарская область
Рождение ребёнка
1903
Сын: Суханов Константин Петров
Отец ребёнка: Суханов Петр Никифорович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1900