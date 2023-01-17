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Васильев Степан Егоров

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Место рождения

Кекур, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

1782

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Отец

Около 1755 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1795 г.р.

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Васильев Егор

Мать: не указана

Кекур, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1818

Сын: Васильев Иаков Степанов

Мать ребёнка: Васильева Агафья Кириллова

Кекур, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Агафья Кириллова

Кекур, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
У Степана Егорова третий брак с Агафьей Кирилловой ГАВО Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Пожаровском сельском обществе Усть-Сысольской волости Устюгского уезда Вологодской губерни... Показать все
Смерть
После 1850
ГАВО Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Пожаровском сельском обществе Усть-Сысольской волости Устюгского уезда Вологодской губернии. Фонд № 388. Оп.1. Д. 468. 1850
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