Васильев Степан Егоров
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Васильев Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Васильева Агафья Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
У Степана Егорова третий брак с Агафьей Кирилловой ГАВО Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Пожаровском сельском обществе Усть-Сысольской волости Устюгского уезда Вологодской губерни... Показать все
Смерть
После 1850
ГАВО Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Пожаровском сельском обществе Усть-Сысольской волости Устюгского уезда Вологодской губернии. Фонд № 388. Оп.1. Д. 468. 1850